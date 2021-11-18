Российские геймеры сразятся в кибертурнире «Gigabit Battle» от «Дом.ру»

Соревнование пройдет с 8 ноября по 26 декабря.

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру») организует «Первый открытый чемпионат „Дом.ру“ по Counter Strike» среди 38 городов России.

Турнир пройдет с 8 ноября по 26 декабря 2021 года. В нем сможет принять участие любой житель России старше 18 лет, не являющийся профессиональным киберспортсменом. Призовой фонд турнира составит свыше 500 000 рублей. Его разделят между собой обладатели призовых мест.

Освещать мероприятие будут известные стримеры с площадки Twitch. Среди них Recrent, Zakviel Channel, Useless Mouth, fANDERS, ShadowKekw, PCH3LKN.

Подать заявку на участие в турнире можно с 15 ноября до 26 ноября 2021 года по ссылке .

Каэсеры смогут продемонстрировать свои умения в игре «Counter Strike», а также получить шанс попасть на трансляцию к любимому стримеру, чтобы тот прокомментировал его матч.

Партнером мероприятия выступит российский разработчик антивирусных продуктов и сервисов для информационной защиты как частных, так и корпоративных клиентов — «Доктор Веб». Компания организует собственную номинацию, победители которой получат лицензии Dr. Web и фирменные сувениры.

«За последний год мы обновили свою сеть по всей стране. Сегодня новое оборудование установлено во всех городах присутствия „Дом.ру“. Всем нашим клиентам мы предлагаем попробовать „новый интернет“ на скоростях свыше 100 Мбит/с. Одни из самых главных ценителей таких изменений — киберспортсмены, поэтому мы решили организовать собственный турнир, чтобы показать всю мощь нашего интернета», — прокомментировала директор по b2c АО «ЭР-Телеком Холдинг» Илина Кан.

Справка:

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ру», «Дом.ру Бизнес») — ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT).

Gigabit battle (от англ.) — турнир на высоких скоростях