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Умерла участница «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская
Актриса и телеведущая Кристина Асмаловская умерла во вторник, 16 ноября, на 42-м году жизни от коронавируса.

Умерла участница «Танцы со звездами» Кристина Асмаловская. Об этом сообщила ее коллега Татьяна Черняева на своей странице в Facebook.

Актриса и телеведущая Кристина Асмаловская умерла во вторник, 16 ноября, на 42-м году жизни от коронавируса. Уточняется, что она не вакцинировалась.

Асмаловская была профессиональной танцовщицей, мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам, трехкратной чемпионкой России и трехкратной финалисткой чемпионатов мира по бальным танцам среди профессионалов.

Кристина Асмаловская снималась в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Адъютанты любви». В 2021 году вместе с Маратом Башаровым заняла третье место на шоу «Танцы со звездами». В проекте «АБВГДейка» она участвовала семь лет в качестве учительницы.

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