Рязанские полицейские поймали вора, укравшего полмиллиона рублей у 95-летней пенсионерки

Мужчина продал пожилой рязанке подушки и комплект постельного белья.

Рязанские полицейские поймали вора, укравшего полмиллиона рублей у 95-летней пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 95-летняя рязанка с заявлением о пропаже 500 тысяч рублей. Они были спрятаны в мебели, однако пропали после визита незнакомца. Пенсионерка рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ней на улице и предложил купить подушки и комплект постельного белья. Цена показалась женщине привлекательной и она согласилась.

Тогда злоумышленник предложил рязанке внимательно осмотреть покупку, а сделать это можно только в спокойной обстановке. Женщина рассказала, что она пригласила продавца в квартиру. Она осмотрела подушки и белье, решила их приобрести. Пенсионерка достала из своего «тайника» сбережения и, дав необходимую купюру, расплатилась ею. После этого покупательница еще раз осмотрела новое белье и отпустила продавца.

После его ухода выяснилось, что у нее пропали сбережения.

Оперативники собрали словесный портрет вора. Благодаря местным жителям они установили марку его автомобиля. Мужчину задержали в столице. Злоумышленником оказался 41-летний житель Московской области. По предварительной информации, он специально приехал в Рязань, чтобы выбрать жертву для хищения.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.