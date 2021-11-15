В Екатеринбурге оправдали экс-полицейских по делу об изнасиловании 22-летней девушки. Об этом в понедельник, 15 ноября,
История произошла в августе 2019 года. По версии следствия, оперативники изнасиловали 22-летнюю девушку в автозаке, воспользовавшись своим служебным положением. Обвиняемых задержали сотрудники Управления собственной безопасности УМВД России по Свердловской области, после чего их уволили.
В 2020 году суд назначил бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок до 6,5 лет. Однако в 2021 году суд вынес оправдательный приговор всем троим.
«Вынесен оправдательный приговор по уголовному делу о признании
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