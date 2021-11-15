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В Екатеринбурге оправдали экс-полицейских по делу об изнасиловании 22-летней девушки
История произошла в августе 2019 года. По версии следствия, оперативники изнасиловали 22-летнюю девушку в автозаке, воспользовавшись своим служебным положением.

В Екатеринбурге оправдали экс-полицейских по делу об изнасиловании 22-летней девушки. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

История произошла в августе 2019 года. По версии следствия, оперативники изнасиловали 22-летнюю девушку в автозаке, воспользовавшись своим служебным положением. Обвиняемых задержали сотрудники Управления собственной безопасности УМВД России по Свердловской области, после чего их уволили.

В 2020 году суд назначил бывшим полицейским наказание в виде лишения свободы на срок до 6,5 лет. Однако в 2021 году суд вынес оправдательный приговор всем троим.

«Вынесен оправдательный приговор по уголовному делу о признании Бессарабова А. С., Мустафина В. К., Тропина В. А. невиновными по предъявленному обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 2 ст. 131 („Изнасилование“), п. „а“ ч. 2 ст. 132 УК РФ („Насильственные действия сексуального характера“), в связи с отсутствием в деяниях названных состава преступления», — сообщается на официальном сайте суда.

Фото e1.ru