Полицейские раскрыли поджог автомобиля, припаркованного на окраине Рязани

Автомобиль Hyundai загорелся на улице Сельских Строителей.

Полицейские раскрыли поджог автомобиля, припаркованного на окраине Рязани. Подробности в понедельник, 15 ноября, привела пресс-служба регионального УМВД.

Автомобиль Hyundai загорелся на улице Сельских Строителей. В полицию поступила информация, что причиной возгорания мог стать поджег. Эксперты подтвердили эту версию — на месте происшествия нашли кусок ткани. Специалисты предположили, что неизвестный пропитал ее горючей жидкостью, затем подложил под колесо машины и поджег.

Чтобы установить личность злоумышленника, оперативники обратились за помощью к 52-летнему пострадавшему. Прорабатывая любые версии, правоохранители наткнулись в разговоре на ситуацию, которая расстроила мужчину, но он не придавал ей большого значения. Выяснилось, что некоторое время назад рязанец занял у 39-летнего соседа пять тысяч рублей. Отдать деньги в срок не получилось, однако мужчина подумал, что вернет долг позже. Опросив самого соседа, полицейские убедились, что к возгоранию автомобиля причастен именно он.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.