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Рязанские активисты помогли инвалиду-колясочнику решить проблему с размещением в санатории
Девушка ждала положенного лечение четыре года, а когда приехала на отдых — оказалась «в крохотном номере с кучей проблем, которые никто не собирался решать».

Рязанские активисты помогли инвалиду-колясочнику Татьяне Железинской решить проблему размещения в санатории «Старица». Об этом сообщила пресс-служба ОНФ.

Татьяне Железинской выделили путевку на положенное лечение спустя четыре года. Девушка отправилась на отдых со своим мужем и десятимесячным ребенком. До приезда она неоднократно звонила администраторам санатория «Старица» и сообщала о своем статусе инвалида-колясочника.

«Говорила, что у меня грудной ребенок и мне понадобится детская кроватка. Мне обещали разобраться с этими вопросами по приезду. А по факту — оказалась в крохотном номере с кучей проблем, которые никто не собирался решать. Спасибо вот народному фронту, без них мой отдых был бы мучением!» — рассказала девушка.

Татьяну поселили на четвертом этаже в стандартном номере, где перемещение на коляске в принципе невозможно. В дверной проем туалетной комнаты коляска совсем не проходит, поэтому в течение двух дней проживания женщина была вынуждена спускаться на лифте на второй этаж в общий туалет. Ухаживать за грудным ребенком также было затруднительно — к кроватке, которую выделил санаторий, невозможно было подъехать.

Директор санатория «Старица» пояснила, что стандартный номер был предоставлен Татьяне Железинской согласно договору с Фондом социального страхования. После обращения к активистам девушку переселили в более удобный номер.

«Надеемся, что перед ней хотя бы извиняться те сотрудники, которые довели инвалида до последнего отчаянного шага — обратиться к нам и искать защиты. Допустить того, чтобы люди, ограниченные в своих возможностях, испытали подобное, мы не можем. Поэтому мы обязательно обратимся в соответствующие государственные структуры. Такие случаи вопиющие и недопустимы!» — сказала эксперт регионального отделения ОНФ по вопросам защиты прав инвалидов Ангелина Малистова.