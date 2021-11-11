Рязанцы отложили 23 миллиарда рублей для игры на фондовом рынке. Об этом свидетельствует
Уточняется, что в банках брокерские счета для совершения операций на фондовом рынке открыли 101 тысяча жителей Рязанской области. В общей сумме они открыли счет на 23,2 миллиарда рублей — это более 13% от зафиксированного в 2021 году объема банковских депозитов, открытых рязанцами. Также 21 миллиард рублей из них к концу второго квартала был действительно потрачен на инвестиции.
Поиграть на бирже, по статистическим данным Центробанка, готовы также 73 рязанских юридических лица — они вывели на брокерские счета 3,6 миллиарда рублей.
Специалисты считают, что на самом деле вряд ли каждый десятый рязанец совершает фондовые операции.
«Брокерскими счетами в банках, например, пользовались играющие с валютой на рынке Форекс, — пояснил экономист инвестиционной компании Валерий Сегоровский, — Через эту игру прошло много наших земляков. Ничего не выиграв, они прекращали операции, но если счета не требовали платы за обслуживание, про них забывали и не закрывали».
По словам аналитика одного из рязанских кредитных учреждений Надежды Ермолиной, в прошлом году на рынке появилось много предложений открыть «инвестиционный счет» и вложить деньги в акции. Тогда ставки по банковским вкладам были низкие.
«Это были как раз брокерские счета: так можно объяснить резкий рост их числа», — пояснила специалист.
«С восстановлением экономики после 2020 года фондовый рынок бьет рекорды, туда пришло много денег, рязанцы стараются не отставать, — считает руководитель Ассоциации рязанских банков Михаил Волков. — И доходность инвестиций в начале и середине 2021 года действительно была выше. Но покупка и продажа ценных бумаг или валюты не дает гарантированного дохода. К тому же Агентство по страхованию вкладов деньги на брокерских счетах не страхует. Да и частных инвесторов, которые прошли какое-то обучение, у нас мало».