Рязанцы отложили 23 миллиарда рублей для игры на фондовом рынке

Об этом свидетельствует статистический отчет Банка России.

Рязанцы отложили 23 миллиарда рублей для игры на фондовом рынке. Об этом свидетельствует статистический отчет Банка России.

Уточняется, что в банках брокерские счета для совершения операций на фондовом рынке открыли 101 тысяча жителей Рязанской области. В общей сумме они открыли счет на 23,2 миллиарда рублей — это более 13% от зафиксированного в 2021 году объема банковских депозитов, открытых рязанцами. Также 21 миллиард рублей из них к концу второго квартала был действительно потрачен на инвестиции.

Поиграть на бирже, по статистическим данным Центробанка, готовы также 73 рязанских юридических лица — они вывели на брокерские счета 3,6 миллиарда рублей.

Специалисты считают, что на самом деле вряд ли каждый десятый рязанец совершает фондовые операции.

«Брокерскими счетами в банках, например, пользовались играющие с валютой на рынке Форекс, — пояснил экономист инвестиционной компании Валерий Сегоровский, — Через эту игру прошло много наших земляков. Ничего не выиграв, они прекращали операции, но если счета не требовали платы за обслуживание, про них забывали и не закрывали».

По словам аналитика одного из рязанских кредитных учреждений Надежды Ермолиной, в прошлом году на рынке появилось много предложений открыть «инвестиционный счет» и вложить деньги в акции. Тогда ставки по банковским вкладам были низкие.

«Это были как раз брокерские счета: так можно объяснить резкий рост их числа», — пояснила специалист.

«С восстановлением экономики после 2020 года фондовый рынок бьет рекорды, туда пришло много денег, рязанцы стараются не отставать, — считает руководитель Ассоциации рязанских банков Михаил Волков. — И доходность инвестиций в начале и середине 2021 года действительно была выше. Но покупка и продажа ценных бумаг или валюты не дает гарантированного дохода. К тому же Агентство по страхованию вкладов деньги на брокерских счетах не страхует. Да и частных инвесторов, которые прошли какое-то обучение, у нас мало».