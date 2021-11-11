Эксперт допустил возможность выдачи QR-кода россиянам с антителами

Такая практика уже существует в нескольких европейских странах.

Эксперт допустил возможность выдачи QR-кода россиянам с антителами. Об этом пишет ТАСС.

Заместитель главного врача по лечебной работе госпиталя Hadassah Medical Skolkovo Родион Сигал рассказал, что в нескольких европейских странах граждане с антителами к коронавирусу могут получить QR-код.

По его словам, иммунитет, сформированный после вакцинации или перенесенного ковида, защищают человека от заболевания, поэтому нельзя исключать возможности получения QR-кодов гражданами с высоким титром антител.

«Антитела распознают коронавирус, обезвреживают и сохраняют информацию об инфекции. Они вырабатываются как после перенесенного заболевания, так и после введения вакцины. С точки зрения наличия антител, действительно, человек может получить QR-код как после вакцинации, так и после перенесенного COVID-19 с высоким количеством антител», — сказал он.