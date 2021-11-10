Любимов во время бизнес-миссии в Узбекистане обсудил с мэром Ташкента укрепление партнерских отношений между регионами

Любимов и Артыкходжаев обсудили развитие партнерства в экономической, социальной и культурной сферах.

В среду, 10 ноября, Николай Любимов встретился с хокимом (мэром — прим. ред.) Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. Встреча состоялась во время бизнес-миссии в Республику Узбекистан.

На встрече также присутствовали гендиректор АО «Корпорация развития Рязанской области» Артем Никитин и руководитель рязанского центра экспорта Анатолий Маркин.

Любимов и Артыкходжаев обсудили развитие партнерства в экономической, социальной и культурной сферах. Губернатор отметил, что сфера туризма это перспективное направление для обеих сторон.

Николай Любимов рассказала, что в Рязанской области проживает много этнических узбеков, а узбекская национально-культурная автономия «Алмаз» — самая заметная и активная среди всех диаспор.

«В мае этого года ее активисты организовали для всех желающих рязанцев экспедицию в Узбекистан „По следам Сергея Есенина“, нашего знаменитого земляка. Чтобы познакомиться с есенинскими местами, они побывали в Ташкенте, в Самарканде, в Бухаре. Я считаю, что это прекрасная инициатива. И такого рода проекты мы готовы не просто поддерживать, но и масштабировать», — сказал Любимов.Глава рязанского региона предложил весной 2022 года провести в Рязани дни Ташкента и пригласил в регион творческие коллективы и представителей ташкентского бизнеса.

Также Николай Любимов отметил большую заинтересованность в развитии торгово-экономического партнерства с Узбекистаном. Он рассказал, что в объеме рязанского экспорта лидируют кровельные материалы из нефтяного битума, моторные масла, вытяжные вентиляторы, межкомнатные двери, профилированные листы.

«Уверен, что этот перечень, равно как и импорт из Узбекистана, могут быть значительно расширены. Мы всегда очень тщательно готовимся к нашим бизнес-миссиям. К поездке в Ташкент особенно. Потому что параллельно с подготовкой визита мы формировали B2B шоу-рум рязанской продукции для вас. Мы крайне заинтересованы в укреплении наших позиций в Ташкенте. В планах у нас дальнейшее расширение сфер присутствия на узбекском рынке и развитие новых форматов взаимодействия», — сказал Любимов.

Мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поблагодарил губернатора за визит в Республику и заявил о готовности поддержать предложения Николая Любимова по развитию сотрудничества.

«Мы готовы работать с Рязанской областью со всех сферах. Мы за развитие и укрепление взаимодействия в экономике, образовании, культуре. Инициативы, озвученные сегодня губернатором Николаем Любимовым, мы поддерживаем и окажем необходимое содействие в их реализации», — сказал Артыкходжаев.

Также на встрече Николай Любимов рассказал про опыт Рязанской области в борьбе с коронавирусом и открытие единого центра вакцинации. Артыкходжаев заинтересовался практикой и заявил о готовности приехать в Рязань, чтобы ее изучить.