В бывшем кафе «Снежинка» рабочие снесли старые конструкции

Заведение закрылось год назад, с началом второй волны COVID-19.

В минувшие выходные на территории закрытого кафе «Снежинка» возле остановки «Цирк» появились рабочие. Во дворике, выходящем на Лыбедский бульвар, разобрали остатки старого навеса — деревянные столы стоят под открытым небом. Из здания кафе выносили обломки и мусор.

Заведение закрылось год назад, с началом второй волны COVID-19. Всех, кто был подписан на странички «Снежники» в социальных сетях, приглашают в новое заведение с дискотекой подальше от центра города.

«На улице Ленина всего лишь прошла уборка, никакого открытия не будет», — пояснили там.

«Снежинка» — одно из старейших заведений Рязани, открывшееся в 1966 году как кафе-мороженое