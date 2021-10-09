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В Спасском районе при пожаре в дачном доме пострадал мужчина
В селе Половское Спасского района в субботу, 9 октября, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В селе Половское Спасского района в субботу, 9 октября, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в двухэтажном дачном доме поступило в 15:20. Огонь повредил потолок второго этажа.

Во время пожара пострадал мужчина 1967 года рождения. Он госпитализирован.

Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали два пожарных автомобиля, пять человек.