В Спасском районе при пожаре в дачном доме пострадал мужчина
В селе Половское Спасского района в субботу, 9 октября, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В селе Половское Спасского района в субботу, 9 октября, произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в двухэтажном дачном доме поступило в 15:20. Огонь повредил потолок второго этажа.
Во время пожара пострадал мужчина 1967 года рождения. Он госпитализирован.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. На место выезжали два пожарных автомобиля, пять человек.