Рязанский Россельхознадзор оштрафовал производителя масла за некачественную продукцию
Масло подмосковной компании изъяли у одного из рязанских предпринимателей.
Рязанский Россельхознадзор оштрафовал подмосковного производителя масла за некачественную продукцию. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
В январе 2021 года Россельхознадзор изъял сливочное масло производства ООО «Аура» у одного из рязанских предпринимателей. В ходе проверки специалисты установили фальсификацию молочной продукции жирами растительного происхождения.
В отношении производителя возбуждено дело об административном правонарушении. Компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей.