Партия «Новые люди» поможет жителям Рязанской области без прививки от коронавируса защитить трудовые права

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области обязало работодателей полностью привить от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 декабря.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области обязало работодателей полностью привить от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 декабря. Тех, кто не успеет получить обе дозы вакцины, могут перевести на удаленную работу или отстранить от исполнения трудовых обязанностей. Непопулярные меры раскритиковал депутат Рязанской областной думы от партии «Новые люди» Вадим Польевтов.

«Во-первых, такие меры нарушают конституционные права граждан на труд. Во-вторых, это вызывает недоверие к кампании по вакцинированию. Из-за резкого спроса на вакцину могут возникнуть очереди на пунктах вакцинации и последовать неминуемые врачебные ошибки. Чтобы нормально работать, часть жителей Рязани будет вынуждена фальсифицировать ковид-сертификаты. Мы выталкиваем людей в серую зону», — заявил Вадим Польевтов.

Депутат просит главу регионального Роспотребнадзора Ларису Сараеву пояснить, какие федеральные нормы обязывают привить именно 80% работников и точно к 1 декабря. Он отмечает, что драконовские меры только разозлят людей и заставят их идти на ухищрения.

«Палочная система невозможна в медицине. Мы говорим о здоровье людей! Здесь к каждому необходим персональный подход. Государство должно заботиться о людях, это бесспорно. Но исторические примеры работы „палочной“ системы мы тоже помним. Если цель — защитить здоровье граждан, а не только красиво отчитаться, такой подход неэффективен», — убеждён Вадим Польевтов.

Новые люди убеждены, что страх увольнения приведет только к росту рынка поддельных ковид-сертификатов, очередям в поликлиниках и закрытию малых предприятий. Отделение партии «Новые люди» в Рязанской области открыло приемную для пострадавших от суровых ковидных ограничений. Юристы партии готовы помогать бесплатно.

Партия «Новые люди» давно борется с принудительной вакцинацией. Этот пункт даже записан в партийную программу. Сторонники партии поддерживают свободный выбор из всех одобренных медиками вакцин и подробное информирование о возможных побочных эффектах.