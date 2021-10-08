Дмитрий Муратов и Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира
Муратов стал третьим россиянином, который был удостоен этой премии.
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и соучредитель новостного сайта Rappler Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщил
Награду им присудили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».
Дмитрий Муратов — российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты». Он стал третьим россиянином, который был удостоен премии мира. До него приз получали ученый-физик и правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Мария Ресса — журналистка и писательница. Около 20 лет она работала ведущим репортером в Юго-Восточной Азии.