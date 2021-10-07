Адвокат рассказал о передвижениях Александра Логунова в день пропажи супруги

Он заявил, что Александр подтвердил, что 25 июля ездил в гараж один, в период с 16 до 17 часов.

Адвокат Александра Логунова рассказал о его передвижениях в день пропажи супруги. Свой комментарий защитник Логунова, Иван Беззубцев, предоставил в четверг, 7 октября.

Он заявил, что Александр подтвердил, что 25 июля ездил в гараж один, в период с 16 до 17 часов.

«Отец Александра, Логунов Сергей вместе со своей супругой Ириной Николаевной гулял с детьми Александра в парке, недалеко от места их жительства. При таких обстоятельствах и серьезности произошедшего следствие не оставило бы без внимания эти обстоятельства и должно было их всесторонне изучить и проверить. Не сомневаюсь в том, что у следствия есть все возможности, объективно подтвердить или опровергнуть сообщенные Александром обстоятельства», — отметил адвокат.

Он напомнил, что исчезновение Елены Логуновой было 25 июля, и у правоохранительных органов было времени «более чем нужно, чтобы разобраться соответствуют слова Александра фактическим обстоятельствам или нет, тем более способы объективной проверки очевидны и доступны, для лжи в отношении обстоятельств указанных в вопросе места нет, так как в данном случае она легко вскрываема информацией технического характера».

«Также Александр пояснил и для чего он туда ездил. Вещи, которые он туда перевозил, были осмотрены следствием и изъяты. Всем уже известно, что на подъезде, где расположена квартира Александра, имеется видеокамера, информация с которой имеется в распоряжении следствия, поэтому нет никаких препятствий сравнить те ли вещи, которые Александр выносил из квартиры, переданы следствию», — подчеркнул Иван Беззубцев.

По его словам, статьей 91 УПК РФ, предусмотрены основания для задержания, одно из которых — это когда на лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

«Принимая во внимание то, что до настоящего времени ни одно из указанных оснований применено к Александру не было, то можно сделать вывод, что каких-то следов, или очевидцев установлено не было», — заключил адвокат.