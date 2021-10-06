Яндекс построит завод на территории индустриального парка «Рязанский»

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор Совместного предприятия Алексей Белогорцев. Церемония, которую предварила рабочая встреча с участием генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной, состоялась 6 октября в Москве в штаб-квартире Яндекса.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписали губернатор Рязанской области Николай Любимов и генеральный директор Совместного предприятия Алексей Белогорцев. Церемония, которую предварила рабочая встреча с участием генерального директора «Яндекса» в России Елены Буниной, состоялась 6 октября в Москве в штаб-квартире Яндекса.

Предметом соглашения является создание на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский» завода по производству серверного оборудования, систем хранения данных, шлюзов и компонентов умных устройств. Объем инвестиций составит не менее 1 млрд рублей. Строительство производственного комплекса позволит также создать новые рабочие места. Ожидается, что до конца 2022 года совместное предприятие выпустит первый сервер.

Яндекс, «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ объявили о создании совместного предприятия в июне 2021 года. Участники договорились, что Яндекс и Gigabyte предоставят для проекта патенты, технологии и собственные разработки, Яндекс и «ЛАНИТ» — выделят инвестиции, а кроме того, «ЛАНИТ» организует дистрибуцию и сервисное обслуживание. ВТБ выступит финансовым инвестором СП.

Как отметил после подписания соглашения губернатор Рязанской области Николай Любимов, это «самая современная площадка с необходимым инфраструктурным подключением по каждому направлению, которое нужно большинству инвесторов».

Площадка очень удобна в логистическом плане, поскольку она находится между железнодорожной веткой и трассой М5 недалеко от Рязани и города Рыбное. Площадка вместит всех желающих, которые захотят организовать производства, которые нужны Рязанской области и России в целом. Глава региона отметил, что площадка «выбиралась в тесном сотрудничестве с Яндексом».

Генеральный директор совместного предприятия Алексей Белогорцев отметил, что завод, который собираются построить Яндекс, «ЛАНИТ», Gigabyte и ВТБ, будет производить различное оборудование: «В приоритете у нас серверное оборудование, которое используется в центрах обработки данных. Производство будет включать различные технологические этапы и циклы. Наша цель: производить начиная от момента пайки, то есть нанесения компонентов на текстолит, включая финишное тестирование в различных лабораториях. Чтобы мы были уверены, что конечный продукт можно будет без проблем устанавливать в любой центр обработки данных».

Губернатор подчеркнул, что встреча прошла в хорошей атмосфере. «Для нас — это якорный проект, который может подтянуть другие высокотехнологичные производства. Для этого мы будем делать все возможное. Здесь могут появиться и партнеры, которые работают в Рязанской области, наши предприятия, вузы и среднетехнические учебные заведения. Ребята, которые сейчас обучаются в наших технических заведениях смогут прийти и получить работу, которая им интересна. Важно все в комплексе», — объяснил Любимов.

Напомним, первым проектом Яндекса на территории Рязанской области стал созданный в 2012 году в городе Сасово крупнейший в России дата-центр для обработки и хранения данных — Дата-центр ООО «Яндекс ДЦ».