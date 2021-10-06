Александр Шевырев принял участие в слушаниях по проекту федерального бюджета на три года

Первой публичной площадкой, на которой обсуждаются параметры проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, стал Совет Федерации Федерального собрания
Открывая парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что экономика страны вернулась на докризисный уровень. По итогам года ожидается рост ВВП порядка 4%. Об улучшении делового климата свидетельствует и восстановленный рост инвестиций.
«Выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России, -подчеркнула глава Совета Федерации. — Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета как бюджета развития -именно так мы должны рассматривать главный финансовый документ страны».
Об основных целях и задачах бюджетной и налоговой политики, структурных приоритетах бюджета собравшихся проинформировал министр финансов
На парламентских слушаниях также выступили представители субъектов
«На площадке Совета Федерации обсуждались вопросы сбалансированности региональных бюджетов. Говорили и о резком увеличении стоимости контрактов на выполнение работ капитального характера, обусловленное ростом цен на строительные ресурсы. Представители регионов акцентировали внимание на возросшей нагрузке на бюджет регионов. В частности, речь шла об обеспечении жильем детей-сирот и расселение граждан из ветхого и аварийного жилья», — сказал Александр Шевырев.
По итогам заседания собравшиеся приняли за основу проект рекомендаций, который планируется доработать с учетом высказанных предложений.