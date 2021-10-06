Александр Шевырев принял участие в слушаниях по проекту федерального бюджета на три года

Первой публичной площадкой, на которой обсуждаются параметры проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, стал Совет Федерации Федерального собрания РФ. В нем приняли участие председатель С. Ф. Валентина Матвиенко, сенаторы РФ, представители федеральных министерств, Счетной палаты РФ, Банка России, исполнительной и законодательной власти регионов. От Рязанской областной думы присутствовал заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев.

Первой публичной площадкой, на которой обсуждаются параметры проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, стал Совет Федерации Федерального собрания Р. Ф. Мероприятие состоялось во вторник, 5 октября. В нем приняли участие председатель С. Ф. Валентина Матвиенко, сенаторы РФ, представители федеральных министерств, Счетной палаты РФ, Банка России, исполнительной и законодательной власти регионов. От Рязанской областной думы присутствовал заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев.

Открывая парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что экономика страны вернулась на докризисный уровень. По итогам года ожидается рост ВВП порядка 4%. Об улучшении делового климата свидетельствует и восстановленный рост инвестиций.

«Выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности и повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России, -подчеркнула глава Совета Федерации. — Нужно в полной мере реализовать потенциал федерального бюджета как бюджета развития -именно так мы должны рассматривать главный финансовый документ страны».

Об основных целях и задачах бюджетной и налоговой политики, структурных приоритетах бюджета собравшихся проинформировал министр финансов Р. Ф. Антон Силуанов. Он сообщил, что финансирование нацпроектов и задач, поставленных президентом России в послании Федеральному Собранию, предусмотрено в полном объеме. Министр напомнил о реструктуризации бюджетных кредитов и рефинансировании дорогих коммерческих кредитов, а также о таком новом инструменте, как предоставление инфраструктурных кредитов регионам.

На парламентских слушаниях также выступили представители субъектов Р. Ф. Говоря об итогах парламентских слушаний заместитель председателя областной думы Александр Шевырев отметил, что на площадке Совета Федерации у регионов есть возможность говорить и о волнующих проблемах.

«На площадке Совета Федерации обсуждались вопросы сбалансированности региональных бюджетов. Говорили и о резком увеличении стоимости контрактов на выполнение работ капитального характера, обусловленное ростом цен на строительные ресурсы. Представители регионов акцентировали внимание на возросшей нагрузке на бюджет регионов. В частности, речь шла об обеспечении жильем детей-сирот и расселение граждан из ветхого и аварийного жилья», — сказал Александр Шевырев.

По итогам заседания собравшиеся приняли за основу проект рекомендаций, который планируется доработать с учетом высказанных предложений.