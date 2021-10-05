На время реконструкции Торгового городка рынок перенесли на автовокзал
Рынок поместили в торговые павильоны вдоль забора.
В Рязани идет реконструкция Торгового городка. На это время рынок, который находился на его территории, перенесли на автовокзал,
Рынок поместили в торговые павильоны вдоль забора.
Отмечается, что остальные павильоны на территории Торгового городка открыты в прежнем режиме.
«Строители специально организовали работы так, чтобы сохранить пешеходный проход через городок и доступ к магазинам и проектам, уже открытым на территории», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Торговый городок перейдет в областную собственность.