На время реконструкции Торгового городка рынок перенесли на автовокзал

Рынок поместили в торговые павильоны вдоль забора.

В Рязани идет реконструкция Торгового городка. На это время рынок, который находился на его территории, перенесли на автовокзал, сообщили в Instagram-аккаунте пространства.

Рынок поместили в торговые павильоны вдоль забора.

Отмечается, что остальные павильоны на территории Торгового городка открыты в прежнем режиме.

«Строители специально организовали работы так, чтобы сохранить пешеходный проход через городок и доступ к магазинам и проектам, уже открытым на территории», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Торговый городок перейдет в областную собственность.