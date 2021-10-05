Любимов заявил, что в регионе не планируется ужесточение ограничений из-за ковида

В регионе продолжат действовать существующие ограничения. Полиция и Роспотребнадзор продолжат рейды в общественных местах по соблюдению масочного режима.

В Рязанской области не планируется ужесточение ограничений из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом глава региона Николай Любимов заявил во вторник, 5 октября, на заседании правительства.

«В настоящий момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это наблюдается не только в Рязанской области, но и всей стране. Ситуация осложняется сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ», — заявил политик.

По его словам, показатель заболеваемости в Рязанской области ниже, чем в целом по России на 25,6%.

«Очень хочется надеется, что в дальнейшем у нас не будет ухудшений. И пока не стоит вопрос об ужесточении ограничений. Но ограничения, которые продолжают действовать в регионе должны четко выполняться», — подчеркнул губернатор.

Любимов призвал рязанцев носить маски, пользоваться санитайзером, соблюдать социальную дистанцию. Политик призвал полицию и Роспотребнадзор продолжать рейды в общественных местах по соблюдению масочного режима.