\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
11°
Срд, 06
11°
Чтв, 07
10°
ЦБ USD 72.57 -0.35 06/10
ЦБ EUR 84.17 -0.47 06/10
Нал. USD 72.10 / 73.35 14:43
Нал. EUR 83.83 / 84.70 10:10
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
8 826
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
5 149
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
6 073
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
7 219
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов заявил, что в регионе не планируется ужесточение ограничений из-за ковида
В регионе продолжат действовать существующие ограничения. Полиция и Роспотребнадзор продолжат рейды в общественных местах по соблюдению масочного режима.

В Рязанской области не планируется ужесточение ограничений из-за роста заболеваемости ковидом. Об этом глава региона Николай Любимов заявил во вторник, 5 октября, на заседании правительства.

«В настоящий момент наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это наблюдается не только в Рязанской области, но и всей стране. Ситуация осложняется сезонными заболеваниями гриппом и ОРВИ», — заявил политик.

По его словам, показатель заболеваемости в Рязанской области ниже, чем в целом по России на 25,6%.

«Очень хочется надеется, что в дальнейшем у нас не будет ухудшений. И пока не стоит вопрос об ужесточении ограничений. Но ограничения, которые продолжают действовать в регионе должны четко выполняться», — подчеркнул губернатор.

Любимов призвал рязанцев носить маски, пользоваться санитайзером, соблюдать социальную дистанцию. Политик призвал полицию и Роспотребнадзор продолжать рейды в общественных местах по соблюдению масочного режима.