В России из-за пандемии коронавируса отменили все массовые мероприятия
«Выбор ограничительных мер в регионах адекватен складывающейся ситуации с COVID», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В России из-за пандемии коронавируса отменили все массовые мероприятия. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает
«Они остановлены во всей стране», — сказала глава Роспотребнадзора о массовых мероприятиях. Она добавила, что они могут проводиться «только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса».
По словам Поповой, сегодня нет ни одного субъекта, где можно проводить мероприятия, в которых участвуют больше трех тысяч человек.
«Выбор ограничительных мер в регионах адекватен складывающейся ситуации с COVID», — отметила Попова.