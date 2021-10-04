В центре Рязани произошла авария с участием троллейбуса
Авария произошла утром в понедельник, 4 октября, на Первомайском проспекте перед Троицким мостом.
В центре Рязани произошла авария с участием троллейбуса. Фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Авария произошла утром в понедельник, 4 октября, на Первомайском проспекте перед Троицким мостом.
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в аварии никто не пострадал.
По данным сервиса «Яндекс.Карты» на месте ДТП собралась пробка в обе стороны.