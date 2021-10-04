Рязанцам рассказали о скидках в пиццерии «Арлекино»

Рязанцы могут получить в подарок пиццу пепперони и заказать большую пиццу со скидкой.

Рязанцам рассказали о скидках в пиццерии «Арлекино». Рязанцы могут получить в подарок пиццу пепперони и заказать большую пиццу со скидкой.

Подробности акции можно посмотреть на сайте « Арлекино ». Акция действительна при заказе в зале, на доставку и самовывоз.

Заведению исполнилось десять лет. В пиццерии рассказали, что в меню есть более 30 видов пицц, которые готовят по классическим рецептам, а также популярные блюда японской кухни, бургеры, закуски, комбо-наборы, прохладительные напитки. Все блюда пиццерии «Арлекино» можно заказать на дом или в офис, воспользовавшись услугой бесплатной доставки.

В пиццерии рассказали, что все блюда готовят только из качественных продуктов, а их свежесть проверяют ежедневно.

При заказе можно исключить из продукции любой ингредиент.

«Первосортные ингредиенты обеспечивают непревзойденный вкус пиццы», — утверждают специалисты пиццерии «Арлекино».

В пиццерии есть традиция: пять рублей от каждой заказанной пиццы направляется на благотворительные цели. Заказав пиццу, можно оказать помощь нуждающимся.

«Приготовлено с любовью, это значит, что мы любим свое дело и работаем с радостью. Продукция нашей компании напоминает лакомства, приготовленные родной бабушкой для своих внуков, а наши повара любят свою профессию и готовят с душой», — добавили в « Арлекино ».

Действующие адреса торговых точек:

улица Каширина, дом № 4;

улица Шереметьевская, дом № 6.

Номера телефонов:

+7 (4912) 99-02-32

+7 (4912) 40-46-56