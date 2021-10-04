Полиция ищет свидетелей смертельной аварии в Кадомском районе
Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.
Полиция ищет свидетелей смертельной аварии в Кадомском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Авария произошла 27 августа 2020 года в 13:15 на четвертом километре автодороги «Кадом — Кочемирово — Заулки». 48-летний москвич на Kia Sorento столкнулся с «УАЗом», которым управлял 73-летний житель Кадома.
От полученных травм водитель «УАЗа» скончался, второго водителя госпитализировали.
Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.