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Полиция ищет свидетелей смертельной аварии в Кадомском районе
Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.

Полиция ищет свидетелей смертельной аварии в Кадомском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Авария произошла 27 августа 2020 года в 13:15 на четвертом километре автодороги «Кадом — Кочемирово — Заулки». 48-летний москвич на Kia Sorento столкнулся с «УАЗом», которым управлял 73-летний житель Кадома.

От полученных травм водитель «УАЗа» скончался, второго водителя госпитализировали.

Всех, у кого есть информация по ДТП попросили обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.