«Автоимпорт» поздравляет с Днём автомобилиста

Традиционно в последний день октября отмечается День автомобилиста, День шофера, а официально День работника автомобильного и городского транспорта.

Традиционно в последний день октября отмечается День автомобилиста, День шофера, а официально День работника автомобильного и городского транспорта.

В 1976 году родилась идея чествовать автомобилистов. Сначала Президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта», который в 1980 был переименован в «День автомобилиста».

Исторически, главными героями этого праздника были профессиональные водители — люди, управляющие различными транспортными средствами: автомобилями, грузовиками, троллейбусами, автобусами, трамваями и т. д. Также к этому празднику имеют отношение все, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

ГК «Автоимпорт» поздравляет с праздником всех этих людей, делающих нашу жизнь удобнее, и желает крепкого здоровья и только ровных дорог!