«Автоимпорт» поздравляет с Днём автомобилиста

Традиционно в последний день октября отмечается День автомобилиста, День шофера, а официально День работника автомобильного и городского транспорта.
В 1976 году родилась идея чествовать автомобилистов. Сначала Президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта», который в 1980 был переименован в «День автомобилиста».
Исторически, главными героями этого праздника были профессиональные водители — люди, управляющие различными транспортными средствами: автомобилями, грузовиками, троллейбусами, автобусами, трамваями
ГК «Автоимпорт» поздравляет с праздником всех этих людей, делающих нашу жизнь удобнее, и желает крепкого здоровья и только ровных дорог!
Группа компаний «Автоимпорт» была основана в 1997 году в городе Рязань. Компания специализируется на продаже новых легковых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также предоставляет полный спектр сервисных услуг. Портфель продукции включает в себя следующие бренды: