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«Автоимпорт» поздравляет с Днём автомобилиста
Традиционно в последний день октября отмечается День автомобилиста, День шофера, а официально День работника автомобильного и городского транспорта.

Традиционно в последний день октября отмечается День автомобилиста, День шофера, а официально День работника автомобильного и городского транспорта.

В 1976 году родилась идея чествовать автомобилистов. Сначала Президиум Верховного Совета Советского Союза издал указ «О Дне работников автотранспорта», который в 1980 был переименован в «День автомобилиста».

Исторически, главными героями этого праздника были профессиональные водители — люди, управляющие различными транспортными средствами: автомобилями, грузовиками, троллейбусами, автобусами, трамваями и т. д. Также к этому празднику имеют отношение все, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством: шиномонтажников, автослесарей, механиков, автомобильных инженеров и конструкторов, руководителей и сотрудников транспортных предприятий.

ГК «Автоимпорт» поздравляет с праздником всех этих людей, делающих нашу жизнь удобнее, и желает крепкого здоровья и только ровных дорог!

Группа компаний «Автоимпорт» была основана в 1997 году в городе Рязань. Компания специализируется на продаже новых легковых автомобилей, автомобилей с пробегом, а также предоставляет полный спектр сервисных услуг. Портфель продукции включает в себя следующие бренды: Mercedes, Lexus, Volkswagen, Toyota, Huyndai, Mitsubishi, KIA, Skoda, LADA, Peugeot, Citroen, UAZ, Haval, Chevrolet, Chery, IVECO, ГАЗ, ISUZU. В настоящее время ГК «Автоимпорт» представлена в других городах России, таких как Тула, Липецк, Тамбов.