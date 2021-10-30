В Петрозаводске мужчина торопился на поезд и умер от сердечного приступа

В Петрозаводске на железнодорожном вокзале в пятницу, 29 октября, скончался мужчина. Утром 54-летний пассажир спешил на «Ласточку», добежал до поезда и умер.

В Петрозаводске на железнодорожном вокзале в пятницу, 29 октября, скончался мужчина. Как сообщает «Петрозаводск говорит», утром 54-летний пассажир спешил на «Ласточку», которая отправлялась в 6:36, добежал до поезда и умер.

По словам очевидцев, он успел лишь показать проводнику документы и упал в тамбуре. Поездная бригада вызвала медиков, которые констатировали смерть мужчины.

Личность погибшего установлена — это житель Карелии. По предварительной версии, он скончался от сердечного приступа. Точную причину смерти установят эксперты.