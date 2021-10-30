В Петрозаводске мужчина торопился на поезд и умер от сердечного приступа
В Петрозаводске на железнодорожном вокзале в пятницу, 29 октября, скончался мужчина. Утром 54-летний пассажир спешил на «Ласточку», добежал до поезда и умер.
В Петрозаводске на железнодорожном вокзале в пятницу, 29 октября, скончался мужчина. Как
По словам очевидцев, он успел лишь показать проводнику документы и упал в тамбуре. Поездная бригада вызвала медиков, которые констатировали смерть мужчины.
Личность погибшего установлена — это житель Карелии. По предварительной версии, он скончался от сердечного приступа. Точную причину смерти установят эксперты.