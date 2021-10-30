Электричка Рязань-2 — Ряжск-1 задержится на полтора часа

В Рязанской области совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 6320 Рязань-2 — Ряжск-1. Об этом сообщает пресс-служба МЖД 30 октября.

В Рязанской области совершил вынужденную остановку пригородный поезд № 6320 Рязань-2 — Ряжск-1. Об этом сообщает пресс-служба МЖД в субботу, 30 октября.

Остановка произошла в 7:23 по техническим причинам на перегоне Кораблино — Ряжск-1.

На место отправлен вспомогательный локомотив. Прогнозируется задержка поезда более полутора часов. На движение других поездов ситуация не повлияла.