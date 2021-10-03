Жители Ряжска возмутились загрязнением реки Хупты
В Ряжске в реку Хупту сливают нечистоты. Видео об этом опубликовали в группе «Народный контроль. Рязань».
В Ряжске в реку Хупту сливают нечистоты. Видео об этом опубликовали в группе
Его автор уточняет, что ручей с мутной водой течет со стороны канализационной насосной станции. Она находится у Ряжского ММЦ.
«Грязная, мутная, вонючая вода течет в реку Хупту из трубы, оно нам надо?» — подписал ролик автор
Местные жители возмущены ситуацией и требуют ответа от властей.