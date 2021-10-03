Рязанцы продолжают жаловаться на отсутствие отопления дома

Жители Рязани жалуются на отсутствие отопление дома, несмотря на уверения администрации о подключении всех объектов. Несколько сообщений горожане прислали в редакцию РЗН. инфо вечером в субботу, 2 октября.

Жители Рязани жалуются на отсутствие отопление дома, несмотря на уверения администрации о подключении всех объектов. Несколько сообщений горожане прислали в редакцию РЗН. инфо вечером в субботу, 2 октября.

«На улице Связи в доме № 22 до сих пор сидим с обогревателем в обнимку», — сообщила жительница Соколовки.

«2 октября отопления как не было, так и нет. Новоселов 54, корпус 2. Сколько можно нам сказки рассказывать», — пожаловался другой местный житель.

«Добрый вечер, на улице Дзержинского, дом 59, корпус 3 до сих пор холод, нет отопления!»

Напомним, в доме на Дзержинского 2 октября еще продолжались работы на сетях, об этом сообщала мэрия. Жители могут уточнить сроки завершения работ в своей управляющей компании.

Также накануне в доме № 4 на улице Черновицкой, где в августе произошел крупный пожар, восстановили теплоснабжение.