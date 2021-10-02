В мэрии рассказали о подключении к отоплению всех домов Рязани

По состоянию на 1 октября отопление подано на все объекты соцсферы, в образовательные и дошкольные учреждения, жилые многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Параметры тепловых сетей соответствуют зимнему режиму работы.

По состоянию на 1 октября отопление подано на все объекты соцсферы, в образовательные и дошкольные учреждения, жилые многоквартирные дома. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Параметры тепловых сетей соответствуют зимнему режиму работы.

Также по факту обращений жителей, поступающих в МУП РМПТС и в социальных сетях с жалобами на отсутствие отопления, управление энергетики и ЖКХ информирует, что на сетях теплового предприятия порывов и аварийных ситуаций не происходило. Все профилактические работы выполнялись в соответствии с графиком. Неполадки выявлялись и устранялись на внутриквартальных и внутридомовых сетях.

Сейчас по двум адресам продолжаются работы — на улице Черновицкой, 4, где был пожар, отопление дадут в субботу, 2 октября, после завершения работ на внутренних сетях, а также на улице Дзержинского, 59 к. 3. Здесь работает УК ООО «Зеленая Роща». Жители могут уточнить сроки их завершения в управляющей компании.

Продолжают работу телефоны Центральной диспетчерской службы РМПТС: 34-05-44 и по районам: Московский район — 33-17-52, Железнодорожный район — 76-33-04, Октябрьский район — 32-65-34, Советский район — 25-52-26.

Перерасчет начисления платы за отопление будет произведен автоматически на дату фактической поставки в конкретном многоквартирном доме.