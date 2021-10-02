В Рязани в доме на улице Черновицкой восстановили теплоснабжение
В доме № 4 на улице Черновицкой восстановили теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В доме № 4 на улице Черновицкой восстановили теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Таким образом, общедомовое имущество после произошедшего в конце августа пожара полностью восстановлено.
Все работы были завершены в течение месяца — отремонтирована крыша, которая пострадала после пожара, полностью восстановлена и укреплена стропильная система.
Чтобы запустить тепло в дом, прошли работы по замене верхнего розлива отопления и частично трубопровода инженерной системы горячего водоснабжения.