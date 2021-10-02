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В Рязани в доме на улице Черновицкой восстановили теплоснабжение
В доме № 4 на улице Черновицкой восстановили теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В доме № 4 на улице Черновицкой восстановили теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом, общедомовое имущество после произошедшего в конце августа пожара полностью восстановлено.

Все работы были завершены в течение месяца — отремонтирована крыша, которая пострадала после пожара, полностью восстановлена и укреплена стропильная система.

Чтобы запустить тепло в дом, прошли работы по замене верхнего розлива отопления и частично трубопровода инженерной системы горячего водоснабжения.