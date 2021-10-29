За сутки в Рязанской области от коронавируса скончались 13 человек

Всего число летальных случаев достигло 1 384. За сутки в регионе заболели 233 человека, всего с начала пандемии заболели 47 486 рязанцев.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 13 смертей от коронавируса. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил федеральный оперштаб.

Всего число летальных случаев достигло 1 384. За сутки в регионе заболели 233 человека, всего с начала пандемии заболели 47 486 рязанцев. За сутки выздоровели 135 человека, всего в регионе с начала пандемии вылечились 42 485.

За сутки в России заболели 39 849, всего число заболевших достигло 8 432 546.

За сутки скончались 1 163 человека, всего с начала пандемии — 236 220. За сутки выздоровели 30 462, с начала пандемии вылечились 7 302 515 человек.