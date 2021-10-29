В РязГМУ выбрали ректора. Об этом
В пятницу, 29 октября, на должность ректора единогласно выбрали профессора Романа Калинина. Он возглавляет университет с 2011 года.
Помимо Калинина на должность претендовали заведующий кафедрой общей гигиены Алексей Дементьев и заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации здравоохранения ФДПО Ольга Медведева.
На выборах присутствовали председатель комитета Госдумы России по охране здоровья, профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО РязГМУ Дмитрий Хубезов и зампред правительства Рязанской области Роман Петрович Петряев.
Перед голосованием каждый кандидат представил свою программу развития университета.
90 из 93 присутствующих сотрудников, студентов и аспирантов вуза тайным голосованием выбрали предвыборную программу действующего ректора.
Фото РязГМУ