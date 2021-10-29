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В РязГМУ выбрали ректора
В пятницу, 29 октября, на должность ректора единогласно выбрали профессора Романа Калинина. Он возглавляет университет с 2011 года.

В РязГМУ выбрали ректора. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В пятницу, 29 октября, на должность ректора единогласно выбрали профессора Романа Калинина. Он возглавляет университет с 2011 года.

Помимо Калинина на должность претендовали заведующий кафедрой общей гигиены Алексей Дементьев и заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации здравоохранения ФДПО Ольга Медведева.

На выборах присутствовали председатель комитета Госдумы России по охране здоровья, профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО РязГМУ Дмитрий Хубезов и зампред правительства Рязанской области Роман Петрович Петряев.

Перед голосованием каждый кандидат представил свою программу развития университета.

90 из 93 присутствующих сотрудников, студентов и аспирантов вуза тайным голосованием выбрали предвыборную программу действующего ректора.

Фото РязГМУ