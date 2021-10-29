В Омске рязанца задержали за курение в самолете

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24

В Омске рязанца задержали за курение в самолете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления транспорта МВД.

Во время перелета транспортная полиция сняла с рейса Москва-Омск 36-летнего жителя Рязанской области. Выяснилось, что он курил в туалете самолета.

На мужчину составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 6.24 («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»). Рязанцу грозит штраф от 500 до 1 500 тысяч рублей.