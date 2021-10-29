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В ноябре в Рязанской области изменится расписание электричек
4 и 5 ноября из-за капитального ремонта пути на участке Кораблино-Ряжск-1 электрички «Ряжск-1 — Рязань-2» и «Рязань-2 — Ряжск-1» будут отправляться позже обычного.

В ноябре в Рязанской области изменится расписание электричек. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

4 и 5 ноября из-за капитального ремонта пути на участке Кораблино-Ряжск-1 электрички №№ 6303 и 6305 «Ряжск-1 — Рязань-2», а также №№ 6304,6306 «Рязань-2 — Ряжск-1» будут отправляться позже обычного.

Работы будут проводить с 08:00 до 16:00 по технологии «закрытого перегона». На время ремонта движение поездов организуют по соседнему пути в реверсивном режиме.

С изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».