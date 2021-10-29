Рязанский водоканал оштрафовали на 100 тысяч рублей

В ФАС обратилась управляющая компания с жалобой на неправильный расчет платы за услуги водоснабжения.

Рязанский водоканал оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте регионального управления ФАС.

В ФАС обратилась управляющая компания с жалобой на неправильный расчет платы за услуги водоснабжения. В заявлении говорилось, что МУП «Водоканал» требует оплатить услуги за потребление холодной воды, превышающие реальные показатели. В некоторых месяцах показатели общедомового прибора оказывались меньше суммарного потребления воды по показаниям счетчиков внутри помещений. По мнению управляющей компании, водоканал должен был принять во внимание отрицательный объем, однако предприятие отказывалось уменьшать плату за услуги.

Комиссия ФАС вынесла решение о нарушении части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. После этого МУП «Водоканал» скорректировали платежные документы, по которым плата за услуги водоснабжения за 11 месяцев уменьшилась на 15 тысяч рублей.

С учетом устранения разногласий юридическому лицу назначили штраф в 100 тысяч рублей, а должностному — 20 тысяч рублей.