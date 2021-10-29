Опубликован проект строительства дороги от Касимовского до Муромского шоссе в Рязани

Согласно документу, существующую дорогу от поворота около остановки «Электросеть», до школы № 73 расширят до трех полос «с учетом перспективного расширения примыкающих улиц и дорог». От школы до Муромского шоссе дорога будет четырехполосная.

Опубликован проект строительства дороги от Касимовского до Муромского шоссе в Рязани.

Согласно документу, существующую дорогу от поворота около остановки «Электросеть», до школы № 73 расширят до трех полос «с учетом перспективного расширения примыкающих улиц и дорог». От учебного заведения до Муромского шоссе дорога будет четырехполосная.

На перекрестках улиц планируется установка светофоров. Также вдоль дорог появится тротуар и велодорожка.