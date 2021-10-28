В Рязанской области осудили женщину, укравшую выручку магазина

Пока кассиры были заняты или отсутствовали у касс, продавец возвращала товары, которые на самом деле проданы не были. Она забирала деньги за возврат при перерасчете кассы.

В Рязанской области закончили расследование уголовного дела в отношении продавца супермаркета, которая незаконно присвоила больше 44 тысяч рублей выручки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Следователи установили, что продавец магазина фиктивно возвращала товары и присваивала за них деньги. Пока кассиры были заняты или отсутствовали у касс, продавец возвращала товары, которые на самом деле проданы не были. Она забирала деньги за возврат при перерасчете кассы. Операции она совершала небольшими суммами, чтобы ее действия остались незаметными. Женщина таким способом незаконно получила 44 тысячи 330 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

Оперативники нашли злоумышленницу и задержали ее.

Следователи закончили передали уголовное дело в суд. Злоумышленницу назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.