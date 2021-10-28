В облдуме обсудили вопросы для улучшения качества жизни рязанских пенсионеров

В нем приняли участие министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец, врио управляющего регионального отделения Фонда социального страхования России Оксана Иванова, заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Рязанской области Андрей Фетисов. Они рассказали о работе ведомств по данному направлению и ответили на вопросы депутатов.

В облдуме в среду, 27 октября, состоялся «правительственный час», на котором обсудили вопросы для улучшения качества жизни рязанских пенсионеров.

В нем приняли участие министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец, врио управляющего регионального отделения Фонда социального страхования России Оксана Иванова, заместитель управляющего отделения Пенсионного фонда России по Рязанской области Андрей Фетисов. Они рассказали о работе ведомств по данному направлению и ответили на вопросы депутатов.

Во время своего выступления Валерий Емец напомнил, что все мероприятия, которые направлены на улучшения качества жизни людей пожилого возраста, ведутся в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». С 2018 года в Рязанской области реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода. На сегодняшний день проект реализуется в 69 госучреждениях. По словам министра, в числе приоритетных направлений — развитие «школ ухода», служб помощников по уходу на дому и «сопровождаемого проживания».

В свою очередь Андрей Фетисов сообщил, что все необходимые сведения наряду с другими ведомствами порталу «Социального казначейства» будут поступать и из баз ПФР.

Оксана Иванова предложила предоставлять людям старшего поколения путевки на санаторно-курортное лечение и выделять средства на различные средства реабилитации. Она рассказала депутатам о существующем порядке получения данных мер соцподдержки и привела цифры по итогам деятельности ведомства.

Обсуждая представленные доклады, парламентарии задали выступавшим вопросы. В частности, заместитель председателя комитета облдумы по бюджету и налогам Екатерина Мухина поинтересовалась наличием жалоб на несвоевременное предоставление средств реабилитации. Оксана Иванова сообщила, что ни одно обращение не остается без внимания, а задержки действительно случаются из-за длительной процедуры государственных закупок. В случае поступления жалоб на качество изделий комиссионно устанавливается причина. От поставщика могут потребовать доработки или замены изделия.

Заместитель председателя комитета облдумы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Наталья Рубина поинтересовалась, как в условиях пандемии организуют досуг пожилых людей. По словам министра Валерия Емеца, в подведомственных учреждениях восстановлена культурно-досуговая деятельность. Этому способствовал высокий, свыше 90%, уровень вакцинации как подопечных, так и сотрудников.

В ходе «правительственного часа» был затронут вопрос повышения расходов бюджета на оказание социальных услуг, в частности увеличения нормативов на санаторно-курортное лечение.

В завершение «правительственного часа» председатель областной Думы Аркадий Фомин призвал депутатов включиться в подготовку постановления по итогам мероприятия и, в случае необходимости, предусмотреть работу по внесению предложений на федеральный уровень по корректировке законодательства.