В Горроще мужчина выбил стекла и поджег свою квартиру

Об этом в четверг, 28 октября, РЗН. инфо сообщили читатели.

В Горроще мужчина поджег свою квартиру. Об этом в четверг, 28 октября, РЗН. инфо сообщили читатели.

Инцидент случился в доме № 4 по улице 6-я Линия. Как отметили рязанцы, на пятом этаже мужчина выбил все стекла в квартире и поджег ее. После этого скрылся. Они также сообщили, что на место приехали пожарные и полиция.

«Он выбил все стекла в квартире и поджег ее. Говорят, что сидел несколько раз, вроде даже за убийство. Насколько знаем, ему сказали выселиться из квартиры. Под ним залили третий и четвертый этаж. Возможно, когда пожарные тушили», — рассказал очевидец.

В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили выезд на место. По словам полицейских, мужчина был ранее судим. На него неоднократно составлялись административные протоколы. Сейчас сотрудники Железнодорожного РОВД проводят проверку.