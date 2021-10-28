Рязанские городские службы перевели в режим повышенной готовности

Эту тему обсудили в четверг, 28 октября, на рабочем совещании, которое провел первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов с руководителями блока городского хозяйства.

Рязанские городские службы в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут работать в режиме повышенной готовности. Эту тему обсудили в четверг, 28 октября, на рабочем совещании , которое провел первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов с руководителями блока городского хозяйства.

Пустовалов отметил, что режим повышенной готовности необходим для обеспечения бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения в нерабочие и праздничные дни.

На муниципальных предприятиях уже сформированы дежурные бригады, оснащенные специализированной техникой и готовые оперативно реагировать на возможные внештатные ситуации. Также в эти дни сотрудники профильных подразделений продолжат рейды по соблюдению масочного режима в общественных местах, санитарных норм в общественном транспорте, а также контрольные мероприятия по соблюдению запрета посещения торговых центров подростками.