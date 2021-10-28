Одно из зданий бывшего Рязанского училища связи передадут под архив

Такое решение в четверг, 28 октября, приняли на заседании Рязанской гордумы.

Одно из зданий бывшего Рязанского училища связи передадут под архив. Такое решение в четверг, 28 октября, приняли на заседании Рязанской гордумы.

Городские власти приняли решение передать в региональную собственность трехэтажное здание площадью 2796,9 квадратных метров, которое расположено по адресу улица Каширина, дом № 1.

Изначально этот объект служил продвещскладом для Рязанского училища связи. После расформирования вуза недвижимость досталась городу. Некоторое время там располагалась муниципальная спортшкола «Фаворит». Теперь здание передадут под архив МФЦ, а учебное заведение уже переехало в соседний дом.

Уточняется, что здание требует серьезного ремонта.