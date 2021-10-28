Надземный переход на Московском шоссе планируют отремонтировать к декабрю

До 15 ноября планируют завершить ремонт двух колонн надземного перехода, а после начнут менять поликарбонат на переходной трубе.

Мэр города Елена Сорокина с руководством дирекции благоустройства города осмотрели ремонт надземного перехода около остановки «Таможня» на Московском шоссе. Об этом глава горадминистрации написала на странице «ВКонтакте».

Сорокина отметила, что по двум контрактам подрядчик должен демонтировать старое покрытие и начать монтаж нового.

«В ремонте используется монолитный поликарбонат толщиной 5 мм с ультрафиолетовой защитой. Такой поликарбонат производят только два предприятия на территории России — в Краснодаре и в Казани. Материалы изготавливаются под заказ, так как размеры нестандартные, поэтому приходится ждать их производства и поставки. Также за это время произошло удорожание поликарбоната», — объяснила Сорокина.

Она отметила, что до 15 ноября планируют завершить ремонт двух колонн надземного перехода, а после начнут менять поликарбонат на переходной трубе.

«Вне зависимости от погодных условий, подрядчик должен полностью закончить ремонт к декабрю», — заявила мэр.

Она отметила, что во время ремонта новый поликарбонат разрисовали. Виновников зафиксировали камеры видеонаблюдения, материалы направят в оперативные органы.