Надземный переход на Московском шоссе планируют отремонтировать к декабрю

Мэр города Елена Сорокина с руководством дирекции благоустройства города осмотрели ремонт надземного перехода около остановки «Таможня» на Московском шоссе. Об этом глава горадминистрации
Сорокина отметила, что по двум контрактам подрядчик должен демонтировать старое покрытие и начать монтаж нового.
«В ремонте используется монолитный поликарбонат толщиной 5 мм с ультрафиолетовой защитой. Такой поликарбонат производят только два предприятия на территории России — в Краснодаре и в Казани. Материалы изготавливаются под заказ, так как размеры нестандартные, поэтому приходится ждать их производства и поставки. Также за это время произошло удорожание поликарбоната», — объяснила Сорокина.
Она отметила, что до 15 ноября планируют завершить ремонт двух колонн надземного перехода, а после начнут менять поликарбонат на переходной трубе.
«Вне зависимости от погодных условий, подрядчик должен полностью закончить ремонт к декабрю», — заявила мэр.
Она отметила, что во время ремонта новый поликарбонат разрисовали. Виновников зафиксировали камеры видеонаблюдения, материалы направят в оперативные органы.