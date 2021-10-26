Во время выходной недели рязанцев продолжат пускать в транспорт и магазины без ограничений

Отмечается, что в общественном транспорте, торговых центрах и магазинов QR-коды не потребуются. «То, что не прописано в распоряжении буквами, например, транспорт — работают как обычно», — отметили в оперштабе.

Во время выходной недели рязанцев продолжат пускать в транспорт и магазины без ограничений. Об этом РЗН. инфо сообщили в оперштабе.

Отмечается, что в общественном транспорте, торговых центрах и магазинов QR-коды не потребуются. «То, что не прописано в распоряжении буквами, например, транспорт — работают как обычно», — отметили в оперштабе.

О том как получить QR-код, где он будет действовать и какие документы еще нужно брать с собой читайте в разделе «Публикации».