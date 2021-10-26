В Рязани двое неизвестных сдвинули клумбу у Лесопарка и проехали по нему на машине
Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 октября. Сообщается, что их заметила охрана Лесопарка, но молодые люди быстро уехали.
В Рязани двое неизвестных сдвинули клумбу у Лесопарка и проехали по нему на машине. Информация появилась в группе «
Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 октября. На кадрах видно, что двое молодых людей приехали на парковку у Лесопарка на «Мерседесе». Они отодвинули одну из клумб и заехали на территорию.
Сообщается, что их заметила охрана Лесопарка, но молодые люди быстро уехали.