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В Рязани двое неизвестных сдвинули клумбу у Лесопарка и проехали по нему на машине
Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 октября. Сообщается, что их заметила охрана Лесопарка, но молодые люди быстро уехали.

В Рязани двое неизвестных сдвинули клумбу у Лесопарка и проехали по нему на машине. Информация появилась в группе «Рязань. Народный контроль».

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 октября. На кадрах видно, что двое молодых людей приехали на парковку у Лесопарка на «Мерседесе». Они отодвинули одну из клумб и заехали на территорию.

Сообщается, что их заметила охрана Лесопарка, но молодые люди быстро уехали.