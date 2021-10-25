В Рязанской области на два дня ограничат движение автомобилей через железнодорожные переезды

Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

Рязанцев предупредили об ограничении движения автомобилей на двух железнодорожных переездах. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщила пресс-служба МЖД.

Речь идет о переезде 299 километр и участке в населенном пункте Поплевино. Их закроют 26 октября до 15:00, а также 27 октября на весь день из-за капитального ремонта путей на перегоне Кораблино-Ряжск.

На время ремонтных работ движение через переезды будет закрыто. Рязанцев просят выбрать другие пути объезда через Кораблино и заранее планировать свои поездки.