В Рязани на две ночи ограничат движение по Северному обходу

На мосту будет вестись осеннее техническое обслуживание разводного строения мостового перехода.

В Рязани на две ночи ограничат движение по Северному обходу. Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил региональный минтранс.

Речь идет об участке дороги по разводному мосту через реку Трубеж на Северном обходе. Движение транспорта ограничат 28 и 29 октября с 23:00 до 5:00. На мосту будет вестись осеннее техническое обслуживание разводного строения мостового перехода.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании своего маршрута и заблаговременно выбирать пути объезда.