Мэр Елена Сорокина пообещала помочь с помещением рязанским активистам

Мэр Елена Сорокина пообещала активистам благотворительного фонда выделить помещение для работы. Об этом глава администрации рассказала на личной странице «
Речь идет о фонде «Рука помощи». Мэр призналась, что познакомилась с ними на одном из городских субботников. Активисты обратились к ней с просьбой выделить помещение для размещения вещей для нуждающихся и осуществления своей деятельности.
Елена Сорокина пообещала подумать, какие варианты рязанские власти могут предоставить для этого дела.
Фонд занимается благотворительностью пять лет. Волонтеры помогают детским домам, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, матерям-одиночкам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они оказывают как вещевую, так и продуктовую помощь. Поддерживают акцию «Продукты на дом, для стариков» — закупают и доставляют продукты пожилым рязанцам в период пандемии коронавируса. Проводят субботники, развлекательные мероприятия для своих подопечных. Большое внимание в фонде уделяется социализации детей-инвалидов.
«Деятельность эта важная и нужная. Но о ней пока знает не так много жителей нашего города. Фонду нужна поддержка, партнеры и волонтеры, которые смогут помочь в проведении акций и мероприятий», — подчеркнула Елена Сорокина.