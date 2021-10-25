Мэр Елена Сорокина пообещала помочь с помещением рязанским активистам

Об этом глава администрации рассказала на личной странице «ВКонтакте».

Мэр Елена Сорокина пообещала активистам благотворительного фонда выделить помещение для работы. Об этом глава администрации рассказала на личной странице « ВКонтакте ».

Речь идет о фонде «Рука помощи». Мэр призналась, что познакомилась с ними на одном из городских субботников. Активисты обратились к ней с просьбой выделить помещение для размещения вещей для нуждающихся и осуществления своей деятельности.

Елена Сорокина пообещала подумать, какие варианты рязанские власти могут предоставить для этого дела.

Фонд занимается благотворительностью пять лет. Волонтеры помогают детским домам, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, матерям-одиночкам, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Они оказывают как вещевую, так и продуктовую помощь. Поддерживают акцию «Продукты на дом, для стариков» — закупают и доставляют продукты пожилым рязанцам в период пандемии коронавируса. Проводят субботники, развлекательные мероприятия для своих подопечных. Большое внимание в фонде уделяется социализации детей-инвалидов.

«Деятельность эта важная и нужная. Но о ней пока знает не так много жителей нашего города. Фонду нужна поддержка, партнеры и волонтеры, которые смогут помочь в проведении акций и мероприятий», — подчеркнула Елена Сорокина.