Администрация Рязани перевела совещания в формат видеоконференции

Как пояснила мэр города, решение принято для безопасности сотрудников.

Администрация Рязани перевела совещания в формат видеоконференции. Об этом сообщила Елена Сорокина на своей странице « ВКонтакте ».

Как пояснила мэр города, решение принято для безопасности сотрудников.

«Несмотря на то, что руководители управлений администрации, подведомственных организаций и многие специалисты своевременно сделали прививки от коронавируса, осторожность не помешает», — отметила Сорокина.

Также она уточнила, что часть сотрудников проходит этап ревакцинации.