Администрация Рязани перевела совещания в формат видеоконференции
Как пояснила мэр города, решение принято для безопасности сотрудников.
Администрация Рязани перевела совещания в формат видеоконференции. Об этом сообщила Елена Сорокина на своей странице «
Как пояснила мэр города, решение принято для безопасности сотрудников.
«Несмотря на то, что руководители управлений администрации, подведомственных организаций и многие специалисты своевременно сделали прививки от коронавируса, осторожность не помешает», — отметила Сорокина.
Также она уточнила, что часть сотрудников проходит этап ревакцинации.