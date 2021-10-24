Видео: в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Под Рузой в Подмосковье в воскресенье, 24 октября, разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщили в экстренных службах.

Под Рузой в Подмосковье в воскресенье, 24 октября, разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает ГУ МЧС по Московской области.

Высокоплан «Аэропракт А-22» упал на территории аэроклуба «Аэроклассика» недалеко от деревни Ватулино. Погибли два человека, находившиеся на борту. На земле разрушений нет.

МЧС показало видео с места крушения самолета. На кадрах видны дымящиеся обломки самолета и работа пожарных.