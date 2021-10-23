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В Рязанской области изменится расписание пригородных поездов
Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится в период 25-27 и 29 октября из-за ремонтно-путевых работ на участке Кораблино — Ряжск-1.

Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится в период 25-27 и 29 октября из-за ремонтно-путевых работ на участке Кораблино — Ряжск-1.

На период работ отменены пригородные поезда № 6305, 6323 Ряжск-1 — Рязань-2, № 6306, 6308 Рязань-2 — Ряжск-1.

Кроме того, изменения коснутся графика движения пригородных поездов № 6301, № 6303, 6309, Ряжск-1 — Рязань-2, № 6304,6310,6320,7759 Рязань-2 — Ряжск-1.

Пассажиров просят заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановках, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».